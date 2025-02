Após 12 mil quilômetros em cinco dias, Volpi comemora nascimento da filha e noite de herói na Copa do Brasil

Volpi defendeu pênalti e converteu a sua cobrança. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Na noite de quarta-feira (19), o goleiro Tiago Volpi deixou o gramado do Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, com a sensação de dever cumprido. Com boas defesas, o camisa 1 segurou o ímpeto do ataque do São Raimundo-RR nos 90 minutos do duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, que terminou empatado em 1 a 1.

O momento de maior brilho de Volpi, porém, veio logo em seguida, na disputa de pênaltis, quando defendeu a cobrança de Klebinho e converteu seu pênalti para sacramentar a classificação do Grêmio.

Para estar em campo na capital de Roraima, o goleiro gremista percorreu uma maratona entre o Sul, o Sudeste e o Norte do país em um espaço de apenas cinco dias.

Liberado pela comissão técnica no sábado para acompanhar a esposa no nascimento de sua terceira filha, Liz, em São Paulo, Volpi ficou de fora da equipe que venceu o Ypiranga no fim de semana, mas logo em seguida retornou a Porto Alegre, onde se juntou ao grupo que na terça-feira partiu em voo fretado para Boa Vista, a mais de 5 mil quilômetros da capital gaúcha.

"Competição que o torcedor ama"

— Quando fazemos as coisas por amor, o cansaço se torna apenas um detalhe. Essa será uma semana que com certeza vou lembrar para sempre com muito carinho, pelas duas vitórias que conquistei: poder dar as boas-vindas à minha filha junto à minha família e ajudar o Grêmio a se classificar numa competição que o torcedor ama — comentou Tiago Volpi, que desembarcou junto à delegação do Tricolor de volta em Porto Alegre às 7h30min desta quinta-feira (20).

Contratado em janeiro junto ao Toluca, do México, o goleiro fez seu terceiro jogo com a camisa gremista e fez questão de exaltar a garra da equipe, que buscou o empate nos acréscimos e evitou uma eliminação precoce.

— A Copa do Brasil é isso. Essa foi uma vitória com a cara do Grêmio. Um cenário duro, um campo difícil, mas soubemos suportar tudo isso com a garra da equipe, que lutou até o final para buscar o resultado — concluiu Volpi.

Decisão no Gauchão

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil, o Grêmio agora volta as suas atenções para o Campeonato Gaúcho. No sábado (22), às 21h30min, a equipe recebe o Juventude, pelo jogo de ida das semifinais da competição que pode render ao clube seu primeiro octacampeonato estadual na história.