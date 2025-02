Grêmio abre preparação para encarar o Juventude com dúvidas na defesa e no ataque

Técnico Gustavo Quinteros poderá promover novidades na escalação. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Grêmio já virou a chave e começou a definir os primeiros detalhes para a semifinal do Gauchão contra o Juventude. A reapresentação do elenco ocorreu ainda nesta quinta-feira (20).

Serão apenas duas sessões de treinos até o sábado (22). A comissão técnica precisará lidar com o pouco tempo de recuperação e de preparação, além da indicação de ausência de dois atletas que vinham sendo titulares.

João Pedro e Aravena saíram lesionados da partida contra o São Raimundo e estão sendo avaliados pelo departamento médico. O clube ainda não divulgou nenhum boletim médico sobre a dupla.

O lateral apresentou uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o atacante apontou incômodo muscular na coxa direita.

Esboço de time

Na reapresentação de hoje, foi possível observar a presença de Igor Serrote. De volta após o título sul-americano sub-20 com a Seleção, o lateral deverá ganhar chance como titular no lugar de João Pedro.

Vale lembrar que João Lucas não tem condições de atuar no jogo de ida da semifinal, pois foi expulso na partida contra o Ypiranga, na última rodada da primeira fase.

Na defesa, o zagueiro Wagner Leonardo poderá fazer sua estreia ao lado de Jemerson. Rodrigo Ely é o mais cotado a perder posição.

Do meio para a frente, Monsalve deverá ser a novidade, começando como titular. O colombiano poderá ser utilizado tanto no lugar de Cristaldo quanto como na ponta esquerda em substituição ao Aravena.

Amuzu também é opção para esta última posição, no entanto, o belga ainda não tem condições físicas ideais para suportar os 90 minutos. Na estreia, pela Copa do Brasil, esteve em campo por 41 minutos.

A definição da escalação será no treino desta sexta-feira (21), marcado para às 17h30min, no CT Luiz Carvalho.

A primeira decisão entre Grêmio e Juventude pela semifinal do Gauchão será neste sábado (22), às 21h30min, na Arena. O jogo de volta será no dia 1° de março, às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

