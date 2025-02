Grêmio x Juventude: tudo sobre o jogo de ida da semifinal do Gauchão Arte GZH

O confronto entre Grêmio x Juventude, válido pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, será às 21h30min deste sábado (22). A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

Já o Juventude venceu o Pelotas por 3 a 2 e garantiu o segundo lugar na classificação geral da competição.

Escalações para Grêmio x Juventude

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Rodrigo Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Olivera, Cristaldo e Amuzu (Monsalve); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Juventude: Gustavo; Ewerthon. Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Erick Farias e ênio. Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Grêmio x Juventude

Jonathan Pinheiro, auxiliado por Rafael Alves e Leirson Martins; VAR: Douglas da Silva.

Onde assistir a Grêmio x Juventude

O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Juventude

Grêmio

Igor Serrote e Amuzu estão cotados para entrar no time. Além disso, o mau desempenho de alguns jogadores em Boa Vista pode fazer Gustavo Quinteros promover outras alterações no time titular, como as entradas de Wagner Leonardo e Monsalve.

Juventude

Com um problema no braço, o lateral-esquerdo Felipinho desfalcará o Juventude na Arena. Por outro lado, o centroavante Gilberto está recuperado de lesão e poderá ficar no banco. Após alternar o time nas últimas três rodadas, o técnico Fábio Matias deve apostar em força máxima.

Ingressos para Grêmio x Juventude