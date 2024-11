O Grêmio abraçou o pragmatismo como estratégia para escapar da zona de rebaixamento. A partir de agora, a prioridade é o resultado. Após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, nesta sexta (1), o técnico Renato Portaluppi reiterou que o time irá abrir mão do futebol bonito quando necessário para somar pontos. Por conta desta ideia, até o final do Brasileirão, o esquema e o time serão definidos jogo a jogo.