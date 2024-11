O Grêmio volta do Rio de Janeiro com um ponto na bagagem e já passa a pensar no próximo adversário: o vice-líder, Palmeiras. Na coletiva após o empate em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, o técnico Renato Portaluppi, projetou o confronto contra o time de Abel Ferreira, na próxima sexta-feira (8).