Em uma avaliação geral, Renato Portaluppi gostou da atuação do seu time no empate em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã. Nesta sexta-feira (1º), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, o Grêmio saiu na frente, tomou a virada e, nos acréscimos do segundo tempo, buscou o empate.