O Grêmio empatou com o Fluminense em 2 a 2, nesta sexta (1º), pelo Brasileirão. O time treinado por Renato Portaluppi saiu na frente com Braithwaite, Arias e Kauã Elias viraram para os cariocas, mas Reinaldo, de pênalti, empatou novamente. Veja o vídeo com os gols e os melhores momentos da partida.