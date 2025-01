Ultramaratonista completa expedição de 715 km pelo litoral gaúcho

Rosana Almeida (E) e Matheus Ehlers na Barra do Chuí, no dia 24 de dezembro, quando começou a expedição. Arquivo Pessoal / Divulgação

Rosana Almeida, 57 anos, natural de Vacaria, e moradora de Caxias do Sul há três décadas, é ultramaratonista. Ela resolveu realizar uma expedição de travessia pelo litoral do Rio Grande do Sul. Foram 715km percorridos em 17 dias. Ela teve a companhia de Matheus Ehlers.

O desafio começou no dia 24 de dezembro no Chuí e a chegada aconteceu no dia 9 de janeiro em Torres.

— Essa ideia é antiga. Faz bastante tempo que eu tenho vontade de percorrer o litoral do nosso estado e há alguns anos eu corri a Extremo Sul, que é uma corrida que vai do Chuí até o Cassino e é tudo extremo, remoto, a gente não encontra ninguém pelo caminho e aquilo despertou uma vontade de fazer uma andança por toda a Orla do Estado. Eu fiz junto com um amigo ultramaratonista que a gente começou a conversar e ele também tinha essa ideia. Ele é da cidade de Tupanciretã revelou Rosana, em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra.

Rosana é corredora e começou no esporte com 43 anos. Desde 2015, quando participou pela primeira vez da da Comrades, prova de 80km na África do Sul, ela começou a gostar das distâncias maiores. Agora, esse desafio de 17 dias,

— Nós largamos da rodoviária do Chuí em direção aos moles do Chuí no dia 24 de dezembro e nós caminhamos durante o dia das 7 da manhã às 7 da noite. Próximo a esse horário, a gente já ia procurando um lugar para montar o acampamento. A gente percorria em torno de 40, 42, 50, 62 quilômetros por dia caminhando — relembrou.

Rosana Almeida e Matheus Ehlers realizaram essa expedição e passaram o Natal e o Réveillon em meio ao desafio. Tudo isso com o objetivo de incentivar a prática esportiva.