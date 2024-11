Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz está balançando no cargo no Corinthians. Por enquanto, nenhuma definição deve ocorrer antes do clássico de segunda (4), contra o Palmeiras. Mas, mesmo se o argentino ficar até o fim do Brasileirão, é praticamente certo que a alteração será feita para a próxima temporada.