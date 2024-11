Após o empate em 2 a 2 entre Grêmio e Fluminense, no Maracanã, Renato, como de praxe, rebateu as críticas à sua equipe. Ao ser questionado sobre as recentes mudanças táticas no seu time e com atuações abaixo do desejado pelo torcedor, o treinador voltou a destacar o resultado final como mais importante do que o desempenho do time.