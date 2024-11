Pode se tornar tarefa de gincana acertar a escalação do Grêmio para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Até o último jogo do ano, em 8 de dezembro, o time deve se moldar às circunstâncias do confronto, avisou o técnico Renato Portaluppi. Características do adversário, local da partida e situação na tabela influenciarão nas escolhas do treinador.