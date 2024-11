Vandalismo Notícia

Grêmio vai investigar depredação de placa de Roger Machado na Calçada da Fama

Clube ainda não identificou os envolvidos e afirma repudiar qualquer forma de vandalismo ao patrimônio; espaço que contém as marcas dos pés do ex-lateral gremista e atual técnico do Inter foi coberto de cimento

02/11/2024 - 17h20min Atualizada em 02/11/2024 - 18h27min