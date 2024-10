Técnico do rival Notícia

Roger Machado pode ser retirado da Calçada da Fama do Grêmio? Entenda

Discussão em torno do nome do ex-lateral ganhou força após ele assumir como treinador do Inter, em julho. Há relatos de que líquidos foram jogados no espaço destinado a ele na esplanada da Arena

29/10/2024 - 18h10min Atualizada em 29/10/2024 - 18h12min