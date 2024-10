O ingresso de Mayk na lateral acirrou a disputa na ponta esquerda do Grêmio para o Gre-Nal deste sábado (19). O favorito para a posição ainda é Aravena, titular nos últimos três jogos seguidos. Porém, a entrada de um defensor mais marcador do que Reinaldo naquele flanco aumenta a possibilidade de Soteldo recuperar a vaga no time titular.