Número de migrantes que cruzam selva de Darién rumo aos EUA caiu 41% em 2024

Cerca de 302 mil migrantes, a maioria venezuelanos, cruzaram a selva panamenha de Darién em 2024 rumo aos Estados Unidos, 41% a menos que no ano anterior, anunciou o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, nesta quinta-feira (2).

Esta queda foi registrada a menos de três semanas da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que prometeu realizar deportações em massa.

"Conseguimos uma redução de 41% no fluxo de migrantes que atravessam a selva de Darién", na fronteira com a Colômbia, afirmou Mulino em seu discurso de abertura das sessões plenárias do Congresso panamenho.