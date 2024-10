Eu sei que ele não é uma unanimidade. Sei também que a função defensiva que o Aravena exerceu no jogo contra o Botafogo fora de casa deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha sobre a titularidade de Soteldo. Mas, pra mim, é ele e mais 10. O camisa 7 agrega qualidade ao Grêmio. Mas não pode ser o único desafogo do time.