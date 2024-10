A pendência de jogos atrasados de Grêmio e de Inter no Brasileirão 2024 já tem datas para terminar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou no site oficial a tabela de jogos da competição e o duelo do Tricolor contra o Atlético-MG, pela 6ª rodada, e do Colorado contra o Flamengo, pela 17ª, estão confirmados para outubro.