O Grêmio avalia ingressar com ação judicial contra o Flamengo e o portal Lance! após o STJD arquivar o suposto caso de injúria racial contra o atacante Carlinhos, no empate entre as duas equipes, no dia 22 de setembro, na Arena. A decisão sobre buscar uma reparação por danos morais depende de uma análise do departamento jurídico e do Conselho de Administração.