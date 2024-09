Em nota publicada na noite deste domingo (22), o Flamengo alegou que o centroavante Carlinhos foi alvo de injúrias raciais na Arena do Grêmio. O fato teria ocorrido quando o atleta se direcionava ao vestiário, após ter sido expulso aos 12 minutos do segundo tempo da partida que terminou com a vitória do Tricolor por 3 a 2.