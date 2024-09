Grêmio vence o Flamengo e se mantém a três pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão

Foi mais sofrido do que se pensava, mas o Grêmio deslanchou no segundo tempo e terminou o domingo (22) com mais uma vitória no Brasileirão. Contra os reservas do Flamengo na Arena, o Tricolor fez 3 a 2 pela 27ª rodada e venceu a primeira partida no mês de setembro. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa marcaram os gols gremistas. A vitória, que levou o time aos 31 pontos, devolve a vantagem de três pontos sobre o Corinthians. O clube paulista é primeiro time na zona do Z-4.