Confesso pra vocês que Renato ter mantido Aravena no time titular no jogo contra o Fortaleza me surpreendeu bastante. Achei que, com o retorno de Soteldo, o chileno voltaria ao banco. Mas ganhou mais uma oportunidade e respondeu em campo, cumprindo uma função tática interessante e fazendo até gol. Agora, terá seu terceiro jogo seguido na equipe principal, diante do Galo, nesta quarta-feira (9).