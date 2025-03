A derrota no Gre-Nal foi um duro golpe no torcedor

Ainda mais depois de ter visto um total de zero mobilização pra isso. Não houve indignação , não houve revolta, não houve brio dos nossos jogadores.

Tivemos até mesmo um jogador (Luan Cândido) estreando sábado (8) com a nossa camisa. Mas, mesmo assim, é inadmissível perder da forma que foi, e diante do nosso torcedor.

Passividade e falta de efetividade

Ora, Carbonero teve toda a tranquilidade do mundo pra dominar e chutar dentro da nossa área.

O Grêmio foi passivo no primeiro tempo. Voltou para a etapa complementar criando algumas oportunidades, mas sem efetividade .

Ficou muito clara a diferença das duas equipes em campo, algo que a gente já tinha visto no primeiro Gre-Nal, mas que ainda tínhamos uma esperança de melhora a partir da entrada dos reforços.

Agora só um milagre para buscar o octa. O jeito é lamber as feridas e encarar o desafio pela Copa do Brasil que temos na quarta-feira (12).

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.