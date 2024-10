O Grêmio não soube aproveitar os jogos atrasados que teve no Brasileirão. A derrota desta quarta-feira (9) por 2 a 1 para o Atlético-MG deixou o clube com as mesmas 29 partidas de boa parte dos demais times. Mas, combinando com o tropeço para o Criciúma, nenhum ponto foi somado nas duas partidas recuperadas.