Como foi o reencontro dos torcedores com a Arena do Grêmio após 134 dias

Reabertura do estádio gremista teve público de 10.147 e trouxe de volta a movimentação nos bares do entorno. Veja o relato de quem participou do momento histórico

01/09/2024 - 15h35min Atualizada em 01/09/2024 - 15h55min