MPF pede aumento de multa diária após prefeitura de Passo Fundo não instalar iluminação pública na BR-285

Trecho da BR-285 em Passo Fundo durante a noite. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou o aumento da multa diária imposta ao Município de Passo Fundo por descumprimento de uma sentença judicial que determinava a instalação de iluminação pública em trecho urbano da BR-285.

A decisão, proferida em fevereiro de 2020 pela Justiça Federal, ordenava a implantação do serviço entre a Universidade de Passo Fundo (UPF) e o acesso à Perimetral Leste.

De acordo com a sentença, o Município deveria elaborar um projeto de iluminação pública dentro de seis meses a contar da intimação. Caso contrário, a multa seria de R$ 1 mil por dia. A nova petição solicita a cobrança e o aumento do valor para R$ 5 mil pela falta do cumprimento das ações.

O MPF realizou o pedido em 20 de maio e aguarda análise do juiz. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS) confirmou que analisa o processo, mas não há previsão para concluir o processo.

A ação civil pública para instalar iluminação na BR-285, entre a UPF e a Perimetral Leste, foi ajuizada em 2016. Em 2019, a prefeitura informou que elaboraria o projeto básico e o termo de referência para viabilizar a licitação e contratar a empresa que executaria a obra. Porém, conforme apontado pelo MPF, até o momento não há informação sobre a finalização desse processo.

Com o trânsito em julgado da sentença em março de 2023, a prefeitura afirmou que a rodovia seria de domínio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e, por conta de obras de melhoria no trecho, haveria a possibilidade de modificação do local de cumprimento da obrigação.

Conforme o MPF, o Dnit esclareceu que a instalação de iluminação pública por parte do município não prejudicaria uma possível reforma no espaço.

Ação civil pública foi ajuizada em 2016 e, em 2019, a prefeitura informou que elaboraria o projeto básico e o termo de referência para viabilizar a licitação, mas não houve desfecho desde então. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

O que diz a prefeitura de Passo Fundo

Questionada, a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais informou que o Município aguardava uma definição do Dnit para que a proposta de iluminação estivesse de acordo com as obras que devem acontecer na rodovia.

Também afirma que a prefeitura reforçou a iluminação no local através da substituição de lâmpadas nas laterais da rodovia e a implementação de postes mais altos no trevo com o objetivo de aumentar a visibilidade no turno da noite. Confira a nota na íntegra abaixo.

Ainda segundo o município, não há multa sendo aplicada no momento. Conforme a Procuradoria-Geral do Município (PGM), não há decisão judicial do juiz federal aplicando a multa diária e que a aplicação só iniciará quando determinada pelo juiz.

Leia a nota na íntegra

"Conforme a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, pelo fato de a BR-285 ser uma rodovia federal que tem em andamento um projeto amplo de duplicação, o município aguardava uma definição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) com o objetivo de que a proposta de iluminação fosse adequada às obras que deverão acontecer no trecho, sem o desperdício de recursos públicos.

Enquanto isso, a prefeitura tomou uma série de medidas para reforçar a iluminação, como a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED nas laterais da rodovia e a implementação de postes mais altos no trevo para possibilitar maior visibilidade durante a noite.