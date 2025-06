Antes mais comum no verão, mosquito transmissor da dengue agora preocupa em dias frios; Caxias está em alerta para índices de infestação

O Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir a dengue, zika e a chikungunya, está mais forte: em Caxias do Sul, o vetor dessas doenças graves tem demonstrado capacidade de reprodução em estações que tradicionalmente impõem adversidades a sua sobrevivência, como o outono e o inverno. O reflexo disso é que o município entrou em alerta nesta segunda-feira (2) após identificar que seis regiões, de 16, têm índices preocupantes de infestação do Aedes .

A situação é constatada pela quantidade de criadouros encontrados nos imóveis e no aumento do período em que esses focos são localizados , explica o médico veterinário da Vigilância Ambiental em Saúde Rogério Poletto:

— Antes encontrávamos na primavera e principalmente no verão, hoje encontramos também no outono e muitas vezes no inverno, porque mesmo que o clima elimine o mosquito adulto, os ovos permanecem no ambiente. Isso faz com que ele se desenvolva em seguida, quando aumenta um pouco a temperatura novamente — alerta o especialista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ressaltando a importância de combater os criadouros.