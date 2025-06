Grêmio aposta em evolução física a partir da data Fifa e do Mundial de Clubes

Pausa será usada para aumentar capacidade física do elenco. Lucas Uebel / Grêmio

Um dos pontos de preocupação do Grêmio com o calendário apertado de 2025 é a preparação física. Neste momento, a projeção é que as pausas para a data Fifa e o Mundial de Clubes sejam usadas para aumentar a capacidade física.

O diagnóstico interno é de que o trabalho físico implantado pela comissão de Gustavo Quinteros no início do ano não é compatível com a exigência de intensidade da comissão de Mano Menezes.

Soma-se a isso ainda a sequência de jogos que foi enfrentada no primeiro semestre do ano. A reportagem de Zero Hora apurou que a preparação física do clube não tem conseguido fazer com os atletas o número ideal de trabalhos de musculação, o que também prejudica o desempenho e aumenta chance de lesões.

Para Mano, a preservação dos titulares diante do Sportivo Luqueño foi o principal fator para que a equipe rendesse bem contra o Juventude.

— Certamente, não teríamos a capacidade de fazer um jogo assim se tivéssemos jogado na quinta-feira (29). São escolhas duras que temos que fazer e, no externo, é incompreendido. Não podemos falar sobre tudo. Hoje, certamente os jogadores puderam entregar uma disputa de jogo mais intenso durante todos os momentos do jogo. Fomos muito mais agressivos na marcação. Isso é saúde e organização — explicou o treinador após a vitória no estádio Alfredo Jaconi.

Após a vitória em Caxias do Sul, o elenco se reapresenta na tarde desta quarta-feira (4) e terá oito dias até o jogo diante do Corinthians, dia 12. Nesta janela, a comissão técnica já deve fazer alguns trabalhos físicos e táticos diferenciados.

Parada para o Mundial

Após a partida diante dos paulistas, os campeonatos serão paralisados até 12 de julho para a disputa do Mundial de Clubes. Durante o período, o Grêmio deverá dar alguns dias de folga para os atletas e depois intensificará as atividades para evoluir a capacidade física do elenco visando o segundo semestre.