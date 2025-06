Grêmio e Lyon discutem modelo de negócio por Adryelson

O Grêmio abriu negociações com o Lyon pelo zagueiro Adryelson , de 27 anos. Emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, até 30 de junho, o defensor pertence ao clube francês e pode reforçar o Tricolor .

A reportagem de Zero Hora apurou que a conversa os clubes seguem conversando. Um dos principais pontos em debate entre os dirigentes é o molde da negociação .

Até o momento, não há definição se o Lyon topará emprestar o jogador ou se apenas aceitará a venda do atleta.

Boa relação

A boa relação entre os dirigentes do Grêmio e os operadores do grupo Eagle, que pertence a John Textor e é adquiriu o Lyon, favorece as conversas.