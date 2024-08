O técnico Renato Portaluppi iniciou neste domingo (11) a preparação do time do Grêmio para o jogo de terça-feira(13), contra o Fluminense, no Couto Pereira, pela Libertadores. Após a vitória contra o Cuiabá, a delegação viajou pela manhã para Curitiba, e na parte da tarde ocorreu o um treinamento com portões fechados no CT do Paraná.