Com a eliminação na Libertadores, com a derrota para o Fluminense nos pênaltis, o Grêmio tem somente a disputa do Brasileirão no restante da temporada. A queda reflete também na questão financeira, além da esportiva. Se passasse pelos cariocas, o Tricolor receberia mais 1,7 milhão de dólares (mais de R$ 9 milhões) em premiação.