O Grêmio do futuro decidiu contra o Criciúma. No Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, o Tricolor contou com duas das caras novas desta janela de transferências para vencer por 1 a 0 na tarde deste domingo (25). Aravena fez a jogada e Monsalve marcou o gol que garantiu o resultado positivo nos minutos finais do segundo tempo. Com 27 pontos, o Tricolor terminará o mês de agosto cada vez mais distante do Z-4.