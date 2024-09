Segundo a Arena do Grêmio, há uma boa perspectiva de melhorias nos serviços para o torcedor e de redução no valor dos ingressos para os jogos contra Flamengo, no dia 22 de setembro, e Fortaleza, no dia 5 de outubro. No entanto, a operação da praça esportiva só deve ser normalizada no dia 26 de outubro, em confronto com o Atlético-GO.