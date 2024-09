Renato fala de 2024, chances de renovação com o Grêmio e o futuro: "Eu nasci para vencer"

Renato Portaluppi e Grêmio construíram uma relação especial. E neste domingo será o aniversário de dois anos do retorno do treinador, que voltou ao clube em 2022 para liderar a equipe na reta final da campanha de retorno à Série A. Em sua quarta passagem como técnico pelo Tricolor, e depois de colocar seu nome no rol de heróis do clube como jogador, o treinador explicou durante a entrevista concedida para a Zero Hora e a Rádio Gaúcha os objetivos que ainda mantém na mira para este final de 2024.