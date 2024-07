Integrantes da Geral do Grêmio se reuniram, nesta segunda-feira (8), com o presidente do clube, Alberto Guerra, para uma conversa sobre o mau momento do Tricolor. O encontro ocorreu na Arena, um dia após a derrota gremista para o Juventude, por 3 a 0, no Brasileirão, em Caxias do Sul. Na competição, a equipe está na 18ª posição, com apenas 11 pontos em 39 disputados.