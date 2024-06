As tratativas pela permanência de Pedro Geromel no Grêmio até o final de 2024 estão encaminhadas. Clube e estafe do atleta já admitem que o contrato deverá ser renovado por mais seis meses. Recuperado de fratura no antebraço esquerdo, o ídolo poderá ser relacionado para atuar contra Flamengo e Botafogo, pelo Brasileirão.