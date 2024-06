A definição do time do Grêmio para o jogo contra o Flamengo, na próxima quinta-feira (13), passa pela situação de Diego Costa e pelo substituto de Soteldo. O centroavante, com desconforto muscular, é dúvida. E, pelo lado do ataque, sem Gustavo Nunes, suspenso, Edenilson e Galdino são opções.