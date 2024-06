A semana abre com o Grêmio tendo uma preocupação para a sequência da temporada. O centroavante Diego Costa foi substituído no início do segundo tempo após sentir um problema muscular. Entre este domingo (9) e segunda (10), o jogador vai realizar um exame para saber a real extensão do problema. A análise inicial é de que não se trata de algo grave, mas a tendência é de que o centroavante não atue contra o Flamengo.