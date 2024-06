Após o empate diante do Estudiantes pela Libertadores neste sábado (8), Renato Portaluppi reclamou da falta de apoio dos clubes brasileiros ao Grêmio após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. Ao falar sobre as dificuldades que o elenco enfrenta, há quase um mês longe de Porto Alegre para treinos e jogos, o técnico afirmou que ele, os jogadores, a direção e a torcida estão "fechados", mas que não pode contar com a parceria de outros times.