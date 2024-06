O Grêmio chegou a um acordo com o Botafogo para que os dois jogos entre as equipes pelo Brasileirão ocorram em campo neutro. Ainda nesta quinta-feira (6), o Tricolor deve indicar à CBF o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para a partida do dia 16 de junho, de mando gremista. Já no returno, em 29 de setembro, o time carioca mandará o duelo no Mané Garrincha, em Brasília.