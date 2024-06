O Grêmio ainda ficará um tempo sem poder atuar na Arena, por conta da enchente que afetou a região do estádio. Até a recuperação da sua casa, o Tricolor terá de atuar em outros locais. Contra o The Strongest, pela Libertadores, e Bragantino, pelo Brasileirão, a equipe jogou no Couto Pereira, em Curitiba, onde a torcida se sentiu em casa, lembrando bastante o antigo Olímpico Monumental.