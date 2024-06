O Grêmio realizou uma sondagem para sediar o jogo contra o Botafogo, pela 9ª rodada do Brasileirão, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A informação foi confirmada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) do Governo do Espírito Santo. Até o momento não houve nenhuma solicitação oficial para o aluguel do estádio.