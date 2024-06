O empate com o Estudiantes colocou o Fluminense no caminho do Grêmio nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida terá mando gremista, enquanto o decisivo será no Maracanã. Em entrevista após a partida deste sábado (8), o técnico Renato Portaluppi comentou que não será um embate fácil para o tricolor gaúcho.