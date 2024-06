O Grêmio já tem data para voltar ao Rio Grande do Sul. No total, a delegação gremista deve permanecer seis semanas fora de casa, retornando ao Estado após a partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, no dia 26 de junho. A partir daí, o Tricolor retomará os treinamentos na Capital, em local indefinido, e deverá atuar por pelo menos três rodadas em Caxias do Sul, contra Fluminense, Palmeiras e Juventude.