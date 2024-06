A classificação do Grêmio para as oitavas de final da Copa Libertadores de forma antecipada teve como uma das marcas a boa atuação do goleiro Agustín Marchesín. Eleito melhor em campo na jornada da Rádio Gaúcha e com a maior nota na cotação de GZH (recebeu 8,5), o argentino foi responsável por defesas importantes no segundo tempo para garantir a vitória sobre o Huachipato. A Batalha de Talcahuano pode ser um divisor de águas na trajetória do goleiro que foi contratado para ser titular, mas ainda não havia se consolidado como dono do gol gremista.