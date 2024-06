Mais de 700 quilômetros de distância separam o Rio Grande do Sul do palco do Gre-Nal 442. O clássico ocorre em Curitiba, neste sábado (22), às 17h30min, no Estádio Couto Pereira. Para quem ainda não se organizou com as tradicionais excursões dos consulados, GZH fez o levantamento de custos e distâncias para aqueles que decidirão se aventurar de carro ou ônibus para torcer.