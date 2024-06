Depois de ter anunciado o reforço de dois zagueiros, a direção do Grêmio tenta contratar novas opções para o ataque. Os cartolas do Tricolor vasculham o mercado em busca de centroavante para ser reserva de Diego Costa. Atual reposição, JP Galvão não deve ter seu contrato renovado. Também opção no setor, André Henrique está lesionado.