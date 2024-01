Aboubakar não será reforço do Grêmio. O jogador, que está com a seleção de Camarões na disputa da Copa Africana de Nações, reafirmou que não pretende deixar a Europa. Além da negociação aberta pelo departamento de futebol, novos contatos foram mantidos com o estafe do jogador pelo presidente Alberto Guerra recentemente. Mas o atleta deixou claro que não tem planos de vir para o Brasil.