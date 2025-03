Os motivos que fizeram o presidente do Grêmio não acompanhar a delegação no interior de Minas Gerais

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Camila Hermes / Agencia RBS

O presidente Alberto Guerra não acompanha a delegação do Grêmio na passagem pelo interior de Minas Gerais. Por conta de compromissos na CBF, o presidente Tricolor não estará presente na partida diante do Athletic, nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. No entanto, o conselho de administração é representado por dois dirigentes atuantes.

Acompanhando os dirigentes do futebol gremista, estão os vice-presidentes eleitos Fábio Floriani e Eduardo Magrisso. O presidente Alberto Guerra segue no Rio de Janeiro para reuniões na CBF. Na tarde de terça-feira (11), os presidentes que compõem a LIBRA estiveram reunidos com o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues.

Nesta quarta-feira (12), segundo agenda confirmada pela assessoria do presidente gremista, Alberto Guerra estará presente no congresso técnico do Brasileirão 2025. Este encontro também vai ocorrer na sede da CBF.

Como o evento deve se estender durante o período da tarde, fica inviável o deslocamento de Alberto Guerra para a cidade de São João del Rei, local da partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

Athletic e Grêmio jogam nesta quarta-feira (12), às 19h30min, no Estádio Joaquim Portugal. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão de quem avança vai para as penalidades máximas.

Athletic x Grêmio (Copa do Brasil)

Quando: quarta-feira (12), às 19h30min

Onde: Estádio Joaquim Portugal

