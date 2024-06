Depois de acertar as contratações dos zagueiros Jemerson e Rodrigo Caio, o Grêmio segue no mercado em busca de reforços. De acordo com o jornal El País, o Tricolor está interessado no meia Leonardo Fernández, 25 anos. O jogador uruguaio pertence ao Toluca, do México, mas está emprestado ao Peñarol.