O Grêmio anunciou nesta segunda (3) a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. O defensor de 30 anos assinou contrato até o final da temporada. Ele havia desembarcado em Canoas na semana passada para fazer exames médicos e estava livre desde que teve seu vínculo com o o Flamengo encerrado no final do ano passado. O jogador defendeu o clube carioca por cinco temporadas, onde conquistou 11 títulos.